"30 طن بنزين".. الحماية المدنية تنقذ مدينة مصرية من كارثة محققة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في جمهورية مصر العربية، من السيطرة على حريق هائل شب في سيارة محملة بـ30 طن بنزين بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشفت التحريات عن أن السيارة اشتعلت بها النيران أثناء سيرها على الطريق الدائري الإقليمي، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بالأرواح.

كان اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة المصري، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري الإقليمي تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف.

وسيطرت قوات الإطفاء المصرية على الحريق وإخماده وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.