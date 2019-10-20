كرار الذي رحل.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

ونحن نتلمس خطواتنا الجامعية ، في عاصمة كنا نحس فيها بالوحشة والغربة والحزن ، وكان يغلبنا فيها (الحنين) الى (البيت القديم).. الحوش وفوضى (شبابيك) الديوان ، كما كان يقول حميد : (أنا ماشي راجع لي بيوت… تفتح لى أول ما أدق.. من غير تقول الزول منو.. ولا حتى علَ الداعي خير.. لا مالك الجابك شنو). وكنا بملامح مطحونة يجذبنا (البحر القديم) بكل ثقافات مصطفى سند العميقة وتياراته (بيني وبينك تستطيل حوائط .. ليل … وينهض ألف باب ..بيني وبينك تستبين كهولتي ..وتذوب أقنعة الشباب ..ماذا يقول الناس إذ يتمايل النخل العجوز سفاهة ..ويعود للأرض الخراب).. ونحن ليس في تلك السن …ولكن بنفس الصفات حينها ونحن في عتبة الجامعة الاولى كان يحاصرنا (الحزن القديم) بتضاريس عمر الطيب الدوش (ولا الحزن القديم انت ..ولا لون الفرح انت ..ولا الشوق المشيت بيهو ..غلبني اقيف ولا بنتي..ولا التذكار ولا كنتى) …حتى اذا بلغنا (وتمشي معاي خطانا الالفة والوحشة…وتمشي معاي وتروحي …وتمشي معاى وسط روحي ..لا البلقاهو بعرفني ..ولا بعرفك معاك روحي) كان حينها يتفرق (جلدنا) بين المصائب.

في ذلك الحين التقط شراعنا الاستاذ محمد محمد احمد كرار ليقدم لنا مؤسسته بكل صحفها ومكتبتها نرعى ونزرع ونحصد منها وننهل من علومها حيث وفر لنا العمل في مؤسسة (دار البلد) للطباعة والصحافة والنشر والتوزيع مزاملة اخيار في عالم الاعلام، ومكننا ذلك من التلمذة على ايادى نجوم الصحافة السودانية الكاريكاتيرست الراحل عزالدين عثمان ومنعم حمزة وعاطف ود الحاج والدويد وعبدالاله صديق ومجدي حسين وبدرالدين .وكان لنا حق ان نرشف من رحيق الراحل كمال خشم الموس وموسى حسب الرسول وسوزان شلبي وامل صلاح ومنى سوميت وامانى وهالة عمر، وما كان في الصحافة الساخرة وقتها اعلى قامة من نميري شلبي (حاج نظرية) وصلاح حمادة وعلي همشري وعثمان ابوشيبة.

(2)

مدارس شتى قدمتها شركة دار البلد بمكوناتها الصحفية المختلفة فقد بدأت من الصحيفة الاجتماعية (قلب الشارع) ، ثم الصحيفة الساخرة (نبض الكاركاتير) ،الى الصحيفة السياسية (الشارع السياسي) مروراً بصحيفة للطفل اسمها (المناهل) ،وصحيفة رياضية اسمها (الاستاد) ، كل هذه الصحف كانت تصدر من دار البلد التى كانت تملك مطبعة ومكتبة ضخمة طبعت لها امات الكتب السودانية وقدمت عصارة رحيقها من العبادي وعتيق الى الطيب محمد الطيب وكتبه القيمة في التراث والثقافة السودانية.

ونحن طلبة احتوانا محمد محمد احمد كرار بصحفه المتنوعة وامبراطوريته الصحفية، وجعلنا (اساتذة) بفضله و(تلامذة) في قاعات المحاضرات ، وقدم لنا مع ذلك (مرتبات) لم يكن يحلم بها حتى موظفى البنوك او السلك الدبلوماسي. لم يبخل علينا كرار بشيء بما في ذلك توفيره لسكن خاص للصحفيين كنا نجتمع فيه ونتفرق زرافات ووحداناً على منتديات الخرطوم ولياليها الثقافية.

أبناء مؤسسة دار البلد الآن ينتشرون في الصحف بغلبة واضحة منهم احمد يوسف التاي وطلال مدثر وعبدالرازق الحارث وعبدالحميد عوض وابوعبيدة عبدالله ومعاوية الجاك وعبدالله البشير ويوسف الجلال ويس علي يس ونزار يعقوب وهيثم عبدالرحيم ومحمد عبدالعزيز وعبدالرحمن حنين وهيثم كابو الذي اخرج ملفه الفني الضجة من الشارع السياسي.

كتب للشارع السياسي احمد سليمان المحامي ومحمد طه محمد احمد والجراح وعمار محمد آدم.

كان لنا فضل حبر تلك الاقلام ، التى تعلمنا منها ومازالت تعطي.

كل هذه الاشياء اخرجها وادارها محمد محمد احمد كرار من خلال 5 صحف كانت ناجحة وراسخة في المجتمع، في الوقت الذي كانت تعجز فيه الدولة من ادارة صحيفة.

(3)

هذا الوفاء الذي يحفظه كل الذين مروا عبر دار البلد …انكره له الاسلاميون الذين كان محمد محمد احمد كرار اشهر كوادرهم الاعلامية عندما كانوا يحتفظون بشيء من الصدق والحياء.

اهمل الاسلاميون كرار وحاربوه حتى افقروه ، ولم يحفظوا له حتى دوره وجهده الاعلامي ليخرجوه من بلاط صاحبة الجلالة ،فقد كان كرار اخطر من يكتب في الانقلابات العسكرية..وكان اعلم بنى حزبه في المفاصلة الشهيرة سنة 1999 ، ولكرار تخصص دقيق في (الاسرار) حتى اني اعتبره ابدع من خرج لهذا الضرب اذ تميزت (الشارع السياسي) بانها كانت صحيفة (الاسرار).

الآن يمضى كرار ويرحل من هذه الدنيا دون ان يحفظ له صنيع جهده في المجال الاعلامي.

هذه عادة عند الاسلاميين الذين لا يعرفون في فصل الوفاء شيئاً ،ولا يدركون مثقال ذرة من فضله.

الرحمة والمغفرة لمحمد محمد احمد كرار والصبر والسلوان لاهله ومعارفه .. ولا حول ولا قوة إلّا بالله.

(4)

بِغم /

يصف الاسلاميون قامات في حجم البروفيسور انتصار صغيرون ومولانا اسماعيل التاج والرشيد سعيد والدكتور عمر القراي يصفونهم بديوك العدة …والجهلول والمدعو والدعي والزنديق والكفرة ويرفضون في الوقت نفسه انتقاد الدكتور عبدالحي يوسف ويعتبرون ذلك تجنياً وتعدياً على الاسلام.

الاسلام لم يدخل السودان عن طريق (قناة طيبة) الفضائية.