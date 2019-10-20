مطالبة بإنشاء هيئة تعاونية تتبع لرئاسة الوزراء

أكد الدكتور محمد سعد علي بيومي، الخبير في مجال التعاون، أن الجمعيات التعاونية الخيار الأفضل للاستثمار الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أهمية إنشاء هيئة تعاونية تتبع لرئاسة الوزراء .

وأشار بيومي – لدى تقديمه ورقة بعنوان (استرتيجية التعاون فى المرحلة المقبلة) في ورشة عمل دور التعاونيات فى تركيز الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة بقاعة المواصفات والمقاييس – إلى تضمين الجمعيات فى السياسة الكلية لقطاعات (الزراعة ، التجارة ، الصناعة ، الخدمات وريادة الأعمال،) بجانب توفير منصة الخدمات المشتركة للقطاع التعاوني (النافذة الواحدة) ووضع حزم لتحفيز القطاع التعاوني .

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وقال بيومي إنه لكي تتحقق الاستراتيجية القومية يجب أن نضع الأطر القانونية الداعمة لقيام حركة تعاونية سودانية وفقاً للأسس والمبادئ التعاونية العالمية تتوافق مع مطلوبات المنظمات العالمية بهدف استقطاب الدعم الخارجي بجانب زيادة رأس المال التعاوني للجمعيات وتسهيل عمليات التمويل .

وشدد مقدم الورقة يحسب سونا – على تشجيع التعاونيات بمنهج سلاسل القيمة المضافة وتصدير سلع الصادر وفق المواصفات والجودة، بجانب إنشاء تعاونيات واتحادات متخصصة فى الولايات وفق الميزة النسبية؛ بالإضافة الى حوكمة الجمعيات لتضمن المشاركة فى اتخاذ القرار لإرساء قيم الشفافية ومحاربة الفساد .

وطالبت الورقة بتعزيز الشراكة بين الجمعيات التعاونية والحكومة والقطاع الخاص والتركيز على مشاركة المرأة والشباب على جميع المستويات، ودعت الى أهمية تطوير منصة التعاون الالكتروني المشتركة لتعزيز تقديم الخدمات؛ بجانب إنشاء قاعدة بيانات الكترونية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)