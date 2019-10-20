وزير الثقافة والإعلام يفتح الباب لإعادة المفصولين

تطبيقاً لتوجيهات مجلس الوزراء وإعمالاً بمبدأ الإنصاف ورد الحقوق، دعا وزير الثقافة والإعلام كل المفصولين من العمل من العاملين بالوزارة وهيئاتها المختلفة منذ 30 يونيو 1989 للاتصال بمكتب الوكيل الأول لوزارة الثقافة والإعلام لترتيب إعادتهم للعمل أو تسوية أوضاعهم بحسب ما يقتضيه القانون.

Advertisements

وقال الوزير بحسب سونا – إن هذا الإجراء، والذي تأخر لظروف ترتيب العمل داخل أجهزة الحكومة، يمثل التزاماً بأهداف الثورة وشعاراتها التي دعت لإنصاف المظلومين وتحقيق العدالة.

وأضاف إن ما تعرض له المفصولون من العمل تحت حكم الإنقاذ من ظلم بين يتطلب اتخاذ إجراءات تعويضية سريعة لرفع الظلم وإحقاق الحق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)