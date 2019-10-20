النائب العام يستعجل حسم ملفات المال ونيابة الضرائب تكشف عن استرداد “395” ملياراً

كشفت نيابة الضرائب عن استرداد مبلغ (395) مليار جنيه خلال العام الجاري، في تقرير قدم للنائب العام مولانا تاج السر علي الحبر اليوم (الاحد) عند تفقده نيابات الضرائب والأسرة والطفل والمرور. وقال مولانا شيخ الدين جبريل العبيد رئيس النيابة إن عدد المتهمين في البلاغات المدونة بنيابة الضرائب (253) متهما، وإن بلاغات المرور المفتوحة خلال العام بلغ عددها (6132) بلاغا، وإن نيابة الأسرة والطفل فتحت عددا كبيرا من البلاغات خلال العام، تنوعت ما بين بلاغات القتل تحت المادة (130) من القانون الجنائي، وبلاغات تحت المادة (45) من قانون الطفل وإن معظمها بلاغات تحت المادة (142) من القانون الجنائي وأشارت مولانا بتول شريف أحمد وكيل أعلى نيابات الطفل والأسرة إلى أن النيابة بصدد إنشاء عدد من نيابات الطفل في العيلفون وجبل أولياء وامبدة وزيادة عدد أعضائها، وذلك عند تفقد النائب سير العمل بنيابات الخرطوم شمال والضرائب والمرور والأسرة والطفل حيث وقف على المعوقات والعقبات التي تواجه سير العمل بتلك النيابات.

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ووجه النائب العام بتسريع التحري في بلاغات خط هيثرو والنقل النهري والاستعجال في تحويل البلاغات الأخرى للمحكمة للبت فيها، وطالب النائب العام نيابة الأموال العامة بتقارير عن المتهمين بالحراسات وعن نوعية التهم الموجهة، واستمع خلال الزيارة الي شرح وافٍ من رئيس النيابة مولانا عمر أبو الحسن لطبيعة عمل واختصاصات النيابة ونوعية البلاغات المفتوحة.

ووقف مولانا الحبر النائب العام بحسب (اليوم التالي) على سير العمل بنيابة الخرطوم شمال والتقى مولانا سيف اليزل سري رئيس قطاع نيابات الخرطوم ووكيل أعلى وأعضاء النيابة، ووجة باستقبال جميع الشكاوي وتسريع الإجراءات خاصة في جرائم القتل من تاريخ ديسمبر 2018م وحتى 2 يونيو 2019م ورفع تقارير بشأنها إضافة إلى سرعة تكملة الإجراءات في القضايا المحالة للمحكمة والالتزام بالمعايير المهنية في عمل أعضاء النيابة، مؤكدا الحرص في المرحلة الحالية على تذليل كافة العقبات التي تحد من عمل النيابة كجهة عدلية مستقلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)