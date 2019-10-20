تاور : يدعو للصبر على الحكومة الانتقالية

شدد عضو مجلس السيادة الانتقالي، البروفيسور صديق تاور كافي، على ضرورة التعاون مع الولاة العسكريين لتحقيق أهداف الثورة ومقاصدها, ودعا للصبر على الحكومة الانتقالية، والتعاون معها، وعدم السكوت على الخلل والإخفاق.

ونادى تاور بضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتوافق والتماسك وإدارة الخلافات وفق منهج الثورة بالمحافظة على الحقوق والبعد عن الفتن وفلترة الثورة من المندسين.

وقال عضو المجلس السيادي إن الولاة العسكريين تصدوا لحمل المسؤولية في ظل ظروف استثنائية وعبروا بالبلاد لبر الأمان وحماية الثورة.

Advertisements

وخاطب تاور اللقاء التفاكري لمزارعي مكتب ود الفضل بالقسم الشرقي بمشروع الجزيرة حول قضايا القسم ومعوقات الإنتاج، بحضور اللواء ركن أحمد حنان والي ولاية الجزيرة، والمهندس عثمان سمساعة محافظ المشروع.

وأعلن تاور بحسب (الشروق) أن الحكومة الانتقالية استعادت الثقة في الجهاز المصرفي، وأمنت السلع المدعومة من دقيق ومواد بترولية، واجتثت جذور النظام السابق في ظل الحرب الخفية منه.

من جانبه، أكد والي ولاية الجزيرة المكلف الوصول لحل جذري لمشكلة طلمبات ود الفضل وحداف نهاية نوفمبر ٢٠٢٠م، بالاتفاق مع المجلس السيادي الانتقالي، بتوفير التمويل اللازم لحماية المزارعين.

فيما كشف سليم البشير ممثل المزارعين أن المساحات المزروعة تبلغ ٨ آلاف أفدنة من جملة ٤٥ ألف فدان بسبب شح المياه وتوقف الطلمبات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)