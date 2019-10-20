برنامج الغذاء العالمي يؤكد دعمه للحكومة الانتقالية

التاريخ: 20-أكتوبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة التقى رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك اليوم الأحد ، بمكتبه بمجلس الوزراء المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي السيد ديفيد بيزلي، وذلك بحضور وزيرة الخارجية الأستاذة أسماء محمد عبد الله. وقدم السيد ديفيد بيزلي التهنئة للدكتور حمدوك بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً وقوف برنامج الغذاء العالمي مع الحكومة الانتقالية في مساعيها لتخفيف أعباء المعيشة على المواطن، مبدياً استعدادهم لتقديم أي نوع من الدعم للسودان. Advertisements من جانبه؛ رحب د . حمدوك بحسب سونا – بمبادرة برنامج الغذاء العالمي واستعدادهم للتعاون مع الحكومة السودانية. هذا وقد استعرض اللقاء المشاريع التي يعمل برنامج الغذاء العالمي على تنفيذها بالبلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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