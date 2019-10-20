تدوين بلاغات في تجاوزات بالمدينة الرياضية

التاريخ: 20-أكتوبر-2019
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دونت وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية، ولاء البوشي، بلاغات بنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية, بشأن “تجاوزات” بالمدينة الرياضية, بجانب وضع الملف والمستندات أمام النائب العام.
واستدعت وزيرة الشباب والرياضة، الشهر الماضي، كلاً من مدير المدينة الرياضية المكلف منذ العام 2016 من قبل رئاسة الجمهورية السابقة، واستشاري المشروع والمقاول.
وسجلت الوزيرة بحسب (الشروق) زيارة مفاجئة للمدينة الرياضية, بغرض الوقوف على سير العمل بالمشروع, ووقفت الوزيرة خلال الزيارة، على حجم التلف الكبير في كافة مرافق المدينة الرياضية، والأوضاع العامة للمنشآت بالمدينة.
وعقدت الوزيرة اجتماعاً عاجلاً مع المسؤولين عن الملف بالوزارة, مطالبة خلال الاجتماع، بمدها بكامل المستندات والتقارير الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بالمشروع، لدراستها واتخاذ قرارات بهذا الصدد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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