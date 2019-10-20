التاريخ: 20-أكتوبر-2019
10 مشاهدة
أعلنت القوات المسلحة عن ضبط مجموعة تعمل في تجارة الأسلحة والذخائر.
وقالت في تعميم صحفي اليوم (الأحد) بحسب الصيحة الآن – إن فريقاً من الاستخبارات العسكرية المضادة تمكن من إلقاء القبض على مجموعة تعمل في تجارة الأسلحة والذخائر بعد الحصول على معلومات توفرت لها من مصادرها .
وأكدت القوات المسلحة أن مثل هذه النشاطات من قبل هذه المجموعات تستهدف أمن وسلامة المواطنين والبلاد ككل وإنها ستعمل ليلاً ونهاراً ولن يهدأ لها بال حتى تصبح البلاد في أمان واستقرار تام .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يضبط مجموعة تتاجر في الأسلحة والذخائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.