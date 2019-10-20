الجيش يضبط مجموعة تتاجر في الأسلحة والذخائر

أعلنت القوات المسلحة عن ضبط مجموعة تعمل في تجارة الأسلحة والذخائر.

Advertisements

وقالت في تعميم صحفي اليوم (الأحد) بحسب الصيحة الآن – إن فريقاً من الاستخبارات العسكرية المضادة تمكن من إلقاء القبض على مجموعة تعمل في تجارة الأسلحة والذخائر بعد الحصول على معلومات توفرت لها من مصادرها .

وأكدت القوات المسلحة أن مثل هذه النشاطات من قبل هذه المجموعات تستهدف أمن وسلامة المواطنين والبلاد ككل وإنها ستعمل ليلاً ونهاراً ولن يهدأ لها بال حتى تصبح البلاد في أمان واستقرار تام .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)