بالفيديو : “شكسبير” يسخر من حكومة “حمدوك” ويقول “الشهداء” ديل ماتو ساكت

انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي للممثل والدرامي الشهير “عوض شكسبير” يسخر فيه من حكومه الدكتور “عبدالله حمدوك” . وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) وجه الدرامي الشهير رسالة خفية وبصورة درامية لحكومة “حمدوك” حيث أظهر المقطع الفنان وهو يقف ويحمل قطعه يقوم بتحريكها لمنع “البعوض” عن سرير طفله النائم . Advertisements وصور الفنان الفيديو في منزله وقال ” الكهرباء قاطعه والبعوض كتيير , وأخوانا المغتربين ما تجو الكهرباء قاطعه وبعوض والحياة صعبة وغالية” . وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جملة قالها شكسيبر حيث قال : ( والله يا حليلهم الشهداء والله الاولاد ديل الله يرحمهم كان بيحلمو بي سودان جديد وحياة جديدة وبي رفاهية لكن والله العظيم نحن فقدناهم ساكت .. الاولاد ديل اتوفو ساكت .. ماتو ساي .. يا حليلهم والله) . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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