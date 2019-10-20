كشفت الصحفية المغربية هاجر الريسوني عن موعد زواجها من خطيبها السوداني الدكتور رفعت الأمين بعد أن أصدر ملك المغرب عفواً عنها موضحة بأن مراسم زواجها ستكون خلال نوفمبر القادم حيث قالت:(سيكون نهاية شهر نوفمبر إن شاء الله أو بداية ديسمبر) في الوقت الذي استنكر فيه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسمية خطبتها بالعلاقة الشرعية حيث علق أحدهما قائلا:(هل علاقة الخطوبة تسمح لك بالحمل السفاح والنذل السودانى خرج يخاطب الكاميرات دون مساءلة وهو من ارتكب الفحش ماعرفنا ايش اللى يصير بالمغرب)
وكانت السلطات المغربية قد وجهت تهمتي دفع رشوة وإجراء عملية “إجهاض” غير قانونية لهاجر. وتعود فصول القضية إلى 31 أغسطس الماضي، إذ ألقي القبض على الريسوني وخطيبها الناشط الحقوقي السوداني، رفعت الأمين وكانت الريسوني قد سبق أن صدر في حقها حكم بالحبس، وعلى خطيبها من الجنسية السودانية- حسب اخبار تداولتها الصحف الأيام الماضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : الصحفية المغربية المتهمة بإقامة علاقة غير شرعية مع خطيبها السوداني تحدد موعد زواجهما بعد عفو الملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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