القوات المسلحة: حركة عبدالواحد خرقت وقف إطلاق النار بدارفور

أعلنت القوات المسلحة السودانية عن عمليات خرق لوقف إطلاق النار من قبل قوات تتبع لحركة عبد الواحد محمد نور.

وكشفت القوات المسلحة في بيان صحفي بحسب (الصيحة الآن)، إنه بتاريخ 7/10/2019م هاجمت قوات المتمرد عبد الواحد مواقع تأمين لقواتنا في منطقة بروباس التي تبعد (8) كلم شمال شرق منطقة كارا في إتجاه (قبو) بادلتها قواتنا النيران ورد الهجوم من قبل قوة التأمين .

وأضافت أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2019م هاجمت قوات العدو المتمثل في حركة عبد الواحد محمد نور منطقة كدنيير بشرق جبل مرة وتم تبادل النيران مع المهاجمين وردهم خاسرين دون تحقيق خسائر تذكر.

وفيما يلي يورد (الصيحة الآن) نص بيان القوات المسلحة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيــان

عمليات خرق لوقف إطلاق النار من قبل قوات

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تتبع لحركة عبد الواحد محمد نور

عملت القوات المسلحة بشتى السبل لوقف إطلاق النار وتثبيت الأوضاع في مناطق التماس مع الحركات المسلحة وآخرها تجديد وقف إطلاق النار من قبل السيد رئيس مجلس السيادة والقائد العام في قرار رقم (96) لسنة 2019م ولا يفوت على المواطنين الكرام عملنا على تقديم حسن النوايا لتحقيق السلام بإطلاق القوات المسلحة لسراح عدد (21) أسيراً من حركة عبد الواحد محمد نور في يوم السبت الموافق 19/10/2019م إلا أن كل هذه الجهود لم توضع في الاعتبار وتم مقابلتها بخطوات تنمَّ عن روح عدائية لا تتوافق مع تطلعات الشعب السوداني وأمنياته فقامت بمهاجمة قواتنا في عدة مواقع كالأتي :

اولاً : بتاريخ 17/10/2019م هاجمت قوات المتمرد عبد الواحد مواقع تأمين لقواتنا في منطقة بروباس التي تبعد (8) كلم شمال شرق منطقة كارا في إتجاه (قبو) بادلتها قواتنا النيران ورد الهجوم من قبل قوة التأمين .

ثانياً: بتاريخ 18 أكتوبر 2019م هاجمت قوات العدو المتمثل في حركة عبد الواحد محمد نور منطقة كدنيير بشرق جبل مرة وتم تبادل النيران مع المهاجمين وردهم خاسرين دون تحقيق خسائر تذكر .

إن استمرار مثل هذه العدائيات لا تؤسس لمناخ الاستقرار والسلام المنشود ونؤكد قدرة القوات المسلحة على الرد بقوة على الخروقات التي ترتكب تجاه قواتها مهما كان حجمها أو توقيتها وأن يقظة أفرادها سوف تفوت الفرصة على العدوان بكافة أشكاله .

الله أكبر والعزة للسودان

عميد د ركن

عامر محمد الحسن محمد أحمد

الناطـق الرسمــي باســـم القــوات المسلحـة

الأحد 20 أكتوبر 2019م

الخرطوم (أخبار الخليج 365)