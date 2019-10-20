“يونسيف”: 2,3 مليون طفل يعانون سوء التغذية في السودان

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، يوم الأحد، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السودان يؤدي إلى سوء التغذية بين الأطفال، لافتة إلى أن ما يقدر بنحو 2,3 مليون طفل يعانون من سوء التغذية في البلاد.

وقال بيان للمنظمة إن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا خصوصاً، بسبب النزاعات في سوريا واليمن وليبيا والسودان.

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وأدانت المنظمة، في بيان لها، التأثير المروع للنزاعات في الدول الأربع، مؤكدة أنه على الرغم من بعض التحسينات التي حدثت، إلا أن تغذية الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2000 تسوء أو تتجه نحو حالة من الركود.

وأضاف البيان بحسب (الشروق) أن المزيد من الأطفال يعانون الآن من أشكال مختلفة من سوء التغذية، بسبب النزاعات في سوريا واليمن وليبيا والسودان، مشيرة إلى أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخمس سنوات لا يحصلون على أطعمة مغذية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)