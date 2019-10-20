إضراب لتجار نيالا بسبب الضرائب

قام عشرات التجار بسوق نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور، بوقفة احتجاجية في مقر ديوان الضرائب بالولاية، طالبوا فيها بمعالجة أمر ضريبة 2018م، ليتمكنوا من ممارسة نشاطهم التجاري، وضمان استقرارهم كممولين للولاية، معلنين إضرابهم عن العمل في السوق حتى تحل مشكلتهم.

وسلم رئيس غرفة الجملة، أشرف فتح الرحمن الحضري، مذكرة تحوي مطالب وشكاوى الشعبة للمدير العام للضرائب بالولاية، كلول أحمد فضل الله.

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وأشار بحسب وكالة السودان للأنباء، إلى حجم الضرر الواقع على شريحة التجار بسبب الضرائب المفروضة عليهم.

وكشف عن زيادة الضريبة للعام 2018م بنسبة عالية (45%)، إلى جانب أن هناك توسعاً رأسياً للضرائب على حساب شريحة معينة من التجار بالزيادة في الملفات الموجودة.

ولفت أشرف إلى أن هناك جوراً يمارس على أصحاب الملفات الضريبية بالمدينة بالدفع المقدم فى البورصة، وأن هذا الأمر لا يستقيم مع قانون الضرائب، مشدداً على ضرورة معالجة ضريبة العام الماضي، وتوسيع المظلة الضريبية بالمحليات الـ(21)، تحقيقاً للعدالة الضريبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)