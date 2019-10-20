“الحرية والتغيير” تستنكر دعوات لاعتصام بـ”القيادة العامة”

التاريخ: 20-أكتوبر-2019
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اعتبرت قوى الحرية والتغيير، يوم الأحد، تسيير مواكب للقيادة العامة في ذكرى ثورة 21 أكتوبر، عملاً مناهضاً لأهداف الثورة، ودعا المتحدث باسمها، وجدي صالح، إلى صيانة حرية التعبير، لكنه رأى أنه لا يوجد مبرر للذهاب إلى هناك.
ولفت صالح في مؤتمر صحافي، بمقر الحزب الشيوعي بالخرطوم، إلى أن فعاليات ذكرى أكتوبر، تهدف إلى حل حزب البشير “المؤتمر الوطني”. قائلاً: “من غير الطبيعي إسقاط نظام بينما يظل حزبه قائماً”، بيد أنه عاد وأضاف: “نحن لا ندعو للعدائيات، بالرغم من كوننا قتلنا وشردنا وعذبنا، لكننا لن نفعل ذلك لأحد، فقط نريد القصاص”.
وكشف عضو لجنة العمل الميداني بحسب الشروق – بقوى الحرية والتغيير، شريف محمد عثمان، عن أن فعاليات الاحتفال بثورة “21 أكتوبر” تنطلق يوم الإثنين بخمسة مواقع بولاية الخرطوم، وفقاً للمسارات التي أعلنت سابقاً ونشرت على المنصات الرسمية لقوى الحرية والتغيير ولجان العمل الميداني.
وصدرت دعوات متفرقة، في وقتٍ سابق، لإحياء اعتصام القيادة العامة، احتفالاً بذكرى الإطاحة بالفريق إبراهيم عبود في 21 أكتوبر 1964 ، وحددت المؤتمر مسارات وأهداف مواكب يوم الإثنين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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