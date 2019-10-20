البرهان يقود وفد السودان لقمة سوتشي بروسيا

يقود رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وفد السودان المشارك في أعمال القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد يومي ٢٣ و ٢٤ أكتوبر الجاري، بمدينة سوتشي الروسية.

وقال الخبير في العلاقات الدولية، د. أسامة محمد الخبير، إن مشاركة السودان في القمة فرصة كبيرة يجب استغلالها لعكس التحولات السياسية الكبرى التي يمر بها السودان، خاصة بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية.

وبيّن أنها تشكل أيضاً سانحة للسودان لعرض إمكانياته الضخمة في مختلف الموارد الاقتصادية وفي مجالات الاستثمار المتعددة، داعياً إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل تشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في السودان، من خلال إصلاح قوانين الاستثمار وتهيئة البيئة المواتية له، وذلك لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية على البلاد .

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وأشار د. أسامة بحسب الشروق – إلى علاقات التعاون الوثيقة بين الخرطوم وموسكو، منوهاً إلى الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين ودورها في تمتين العلاقات الثنائية .

وقال إن القمة ستشهد مشاركة عدد كبير من الزعماء والرؤساء الأفارقة، بجانب مشاركة كبرى الشركات الاقتصادية الإفريقية والروسية في منتديات وورش ستعقد على هامش انعقاد القمة الروسية الأفريقية.

وأوضح أن القمة ستبحث التعاون الإفريقي الروسي في المجالات السياسية والاقتصادية، بجانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبروتكولات التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجه علاقات روسيا مع الدول الإفريقية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)