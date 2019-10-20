السعودية تطرق أبواب قطاع النفط والكهرباء بالسودان

أبدى أكبر صندوق استثماري سعودي في العالم، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يوم الأحد، رغبته في الاستثمار بالسودان في مجال النفط والكهرباء والمعادن، عبر شركات “إيكوبات”، و”معادن”.

وقال سفير المملكة العربية بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، إن الشركات السعودية لديها فرص واعدة وكبيرة في الكهرباء والمعادن والنفط لصالح البلدين، وأكد لدى لقائه وزير الطاقة والتعدين، يوم الأحد، أن ثلاثاً من أكبر الشركات والمؤسسات السعودية ترغب في الاستثمار بالسودان في مجالات الطاقة المتجددة والمعادن، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على زيادة حجم التعاون مع السودان، والسعي للاستثمار في مجالات الطاقة والتعدين.

وأوضح علي بن حسن بحسب الشروق -أن شركة إيكوبات التي تتبع لصندوق الاستثمارات السعودية ترغب في الاستثمار في السودان في كل أنواع الطاقات البديلة، ونقل جعفر رغبة شركة التعدين السعودية “معادن” في الاستثمار في المعادن بصورة عامة والذهب والحديد بصورة خاصة.

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وسلم السفير السعودي وزير الطاقة والتعدين مذكرة تفاهم من وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية للتعاون مع نظيرتها السودانية، موضحاً أن الترتيب يجري للعمل على عقد اجتماعات اللجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة برئاسة وزيري الطاقة في البلدين.

من جانبه، رحب وزير الطاقة والتعدين برغبة السعودية في الاستثمار بالسودان في مجالات المعادن والكهرباء والنفط، داعياً شركة أرامكو للاستثمار في استكشاف النفط في البحر الأحمر والشركات السعودية الأخرى للاستثمار في مجالات المعادن والكهرباء.

ويذكر أن صندوق الاستثمارات السعودية هو صندوق مالي سعودي يختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي، ويرأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والصندوق من آليات تحقيق رؤية السعودية 2030م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)