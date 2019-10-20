إغلاق مكاتب للشحن الجوي بخمس دول وتهريب ذهب عبر طائرات خاصة

أقر ضابط بالشحن الجوي أنس محمد آدم بعدم وجود طائرة للشحن الجوي، وكشف عن إغلاق مكاتب الشحن الجوي بالمملكة العربية السعودية ودبي والشارقة وإنجمينا ، وعد ذلك تخريباً ، وأضاف توجد بنى تحتية للصادر ومنطقة مناولة وميزان حديث و صالة كبيرة للخضر والفاكهة مبردة وهنقر كبير لكن للأسف لم يتم استغلال هذه المقومات وتم إهمالها تماماً ، وزاد “يوجد مستودع للبضائع الواردة مصمم بمواصفات يمكنها أن تستوعب كميات من الطائرات تم تجاهله بالكامل وأصبح مرتعاً للكدايس والفئران”.

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من جانبه كشف الخبير المالي عبد الحميد عبد الرحيم بحسب (التيار) عن تهريب الذهب عبر طائرات خاصة من مطار الخرطوم لعدم وجود رقابة الدولة – على حد تعبيره – وأفاد أن جملة عائدات سودانير السنوية تقدر ( ٣١.٦٨٠ ) الف دولار سنوياً من أعمال المناولة الأرضية والشحن، وأضاف “الثورة نجحت ولكن بالمطار لم تسقط بعد”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)