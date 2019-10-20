خندق عسكري يتحول إلى فندق فخم في ألمانيا (تفاصيل)

كشفت مجموعة فندقية في ألمانيا، مؤخرا، عن تصميما لإقامة فندق فخم، في موقع خندق عسكري شُيدَ تحت حكم النظام النازي، خلال الحرب العالمية الثانية.

وبحسب موقع "إي بي سي"، فإن مجموعة "NH" ستشيد فندقا يضم 136 غرفة، في مدينة هامبورج شمال البلد الأوروبي.

ويعتزم القائمون على المشروع، إحداث مقهى ومطعم في الفندق، فضلا عن إحداث حديقة ساحرة في سطح المبنى.

وأوضح مطورو المشروع، في بيان، أن الفندق الذي سيقام بشكل هرمي في موقع خندق "سان بولي" الشهير، سيتألف من خمسة طوابق.

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وبوسع من سينزلون مستقبلا في هذا الفندق أن يحظوا بإطلالة واسعة على المدينة الساحلية، كما سيستمتعون أيضا بالمساحات الخضراء حول المكان.

وتم بناء هذا القبُو سنة 1942، في غضون 300 يوم فقط، على أيدي ألف عامل قسري، ويصل سمك الجدار في المنشأة إلى 3.5 أمتار.

وجرى تصميم القبو في تلك الفترة حتى يكون قادرا على استقبال 18 ألف شخص في حال التعرض لغارات جوية.

وقالت الحكومة المحلية في هامبورج إن السلطات رفضت أن تدمر القبو بعد نهاية الحرب، لأن عملية الهدم تتطلب كمية هائلة من المتفجرات، وهو ما كان من شأنه أن يضر بالمباني المجاورة في المنطقة.