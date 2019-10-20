لقطة مآساوية.. "معركة شرسة" بين فيل وتمساح تثير الجدل

ظهرت جثة فيل وتمساح في حديقة أفريقية، بعد معركة بدت شرسة بينهما وانتهت بمقتل الحيوانين، وتعد من اللقطات النادرة والصادمة في الوقت ذاته.
وفي صور نشرتها مؤسسة "كافونتا سافاري" في زامبيا، وتناقلتها وسائل الإعلام العالمية، تظهر جثة فيل ضخم جاثم فوق تمساح، يبدو أنه كان يحاول الانقضاض عليه.
وقالت المؤسسة في تعليقها على الصورة الفريدة: "تم استدعاء سلطات الحديقة للتحقيق في وفاة الفيل وإزالة الأنياب، لم تجد سلطات المتنزه أي أثر لاعتداء بشري على الفيل".
وذكرت المؤسسة أن الحادث وقع في حديقة "ساوث لوانجوا الوطنية" في زامبيا، في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري.
ويعتقد المتابعون أن الفيل أصيب حين كان التمساح يلاحقه، وبعدها انهار الفيل وسقط على التمساح بينما كان الأخير يحاول الزحف نحو النهر.
ولم تتوصل السلطات بعد إلى تفاصيل الحادثة، لكن هذا النوع من الوقائع معروف في زامبيا، رغم أن عدد الأفيال يفوق التماسيح بهامش كبير، وعادة ما تهاجم التماسيح الأفيال الصغيرة أو المريضة أو المصابة.
وقال باحث متخصص في التماسيح: "من خلال الصور المنشورة، يبدو أن التمساح حجمه صغير وكان يحاول قتل الفيل وجره إلى أسفل النهر".
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