وزير الخارجية اليمني: استقرار الأوضاع مرتبط بالتصدي للمشروع الإيراني

قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، إن استقرار الأوضاع فى بلاده مرتبط باستعادة الدولة والتصدي للمشروع الإيراني التوسعي في اليمن.
شدد الوزير الحضرمى لدى لقائه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ على التوصل إلى حل وفقًا للمرجعيات المتفق عليها والتصدي للمشروع الإيراني، ممثلًا في مليشيات الحوثى من أجل عودة الاستقرار في البلاد- بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية.
واستعرض وزير الخارجية اليمني مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية وتطورات جهود عملية السلام في بلاده، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جهته، جدد السفير الصيني، تأكيد موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية ووحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية، ووقوفها إلى جانب اليمن وجهود السلام الأممية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.
وقال السفير الصيني، إن بلاده تتطلع إلى عودة السلام لليمن والتوصل إلى حل للأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الأساسية.
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