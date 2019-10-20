رحبت ناسداك دبي، اليوم، بإدراج سندين بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر بنك في العالم من حيث قيمة الأصول.
وبإدراج هذين السندين اللذين تبلغ قيمة كل منهما 500 مليون دولار، تصل القيمة الإجمالية لمجموع السندات المدرجة من البنك الصناعي والتجاري الصيني في ناسداك دبي إلى 4.56 مليار دولار عبر 9 إدراجات. وتعتبر هذه أكبر قيمة لإدراجات السندات في البورصة من قبل جهة إصدار خارجية. وقد تم إصدار جميع السندات من فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني.
كانت هذه تفاصيل خبر بنك صيني يدرج سندات بمليار دولار في ناسداك دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.