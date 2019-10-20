بنك صيني يدرج سندات بمليار دولار في ناسداك دبي

رحبت ناسداك دبي، اليوم، بإدراج سندين بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر بنك في العالم من حيث قيمة الأصول.

وبإدراج هذين السندين اللذين تبلغ قيمة كل منهما 500 مليون دولار، تصل القيمة الإجمالية لمجموع السندات المدرجة من البنك الصناعي والتجاري الصيني في ناسداك دبي إلى 4.56 مليار دولار عبر 9 إدراجات. وتعتبر هذه أكبر قيمة لإدراجات السندات في البورصة من قبل جهة إصدار خارجية. وقد تم إصدار جميع السندات من فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني.