"الرجل أم المرأة".. دراسة تكشف مفاجأة عن الأكثر تذكرا بـ يوم الزفاف "ليلة العمر"

من المفترض أن يوم الزفاف هو اليوم الذى سيتذكره أى شخص طوال حياته، ولكن يبدو أن الكثير من التفاصيل الخاصة بيوم الزفاف ستتلاشي، خاصة عند الرجال.

ووفقا لما نُشر على موقع الرؤية الإماراتى، توصلت دراسة إلى أن التفاصيل التي يتذكرها الأزواج عن يوم زفافهم أقل بكثير مما تتذكره زوجاتهم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الدراسة خلصت إلى أن السيدات يتذكرن تفاصيل يوم الزفاف أكثر من الرجال بنسبة 23%.

وقالت الدراسة إنه من المرجح أن تتذكر الزوجات تفاصيل تشمل الملابس التي تم ارتداؤها وحالة الطقس في يوم الزفاف، حتى بعد مرور أكثر من نصف قرن على الزواج.

ويعتقد الخبراء أن سبب الاختلاف بين الأزواج والزوجات يرجع إلى مفهوم "رعاية الأسرة"، وهى مهمة الاهتمام بشؤون الأسرة التي لا يتم تلقى مرتب مقابلها، بما في ذلك الحفاظ على الذكريات العاطفية، وهو أمر محل اهتمام المرأة أكثر من الرجل.

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وسأل علماء النفس 39 زوجاً وزوجة عن تفاصيل يوم زفافهم، حيث قاموا بفصل الزوجين عن بعضهما قبل طرح الأسئلة عليهم بصورة منفردة.

وطلب علماء النفس ممن تزوجوا لفترة تراوح ما بين 13 و 65 عاماً التحدث لمدة 3 دقائق عن ما يتذكرونه بشأن يوم زفافهم، وكذلك عن ردود أفعالهم ومشاعرهم.

وفي جلساتهم المنفردة تذكرت الزوجات معلومات أكثر بمقدار الربع مقارنة بالأزواج، بما في ذلك تفاصيل قد تبدو تافهة ولكنها مميزة.

وأوضحت الدراسة أن الأزواج والزوجات تذكروا معلومات أكثر وهم يجلسون معاً، ربما بسبب التلميحات من جانب الزوجات.