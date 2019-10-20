بث مباشر.. الشوط الثاني مانشيستر يونايتد وليفربول.. "الريدز" في خطر (تعرف على نتيجة المباراة)

بدأ الشوط الثاني للمباراة التي تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وليفربول متقدما بنتيجة 1-0 في المباراة التي تجمعهما الآن بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".
شاهد بث مباشر.. هدف مانشستر يونايتد ضد ليفربول
الآن مشاهدة الشوط الثاني مباراة ليفربول ومانشيستر يونايتد - بث مباشر
وجاء الهدف لمانشيستر يونايتد في الدقيقة 36 من هجمة مرتدة للشياطين الحمر مررها الويلزي دانييل جيمس ليسددها ماركوس راشفورد في شباك الريدز، وقد لجأ الحكم إلى خاصية الفار من أجل احتسابه.
كما ألغى الحكم هدفا لصالح ليفربول أحرزه النجم السنغالي ساديو ماني بعدما اصطدمت الكرة بيده.
وخرج النجم المصري محمد صلاح من قائمة ليفربول من مباراة اليوم لعدم اكتمال شفاءه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 12 فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 9 نقاط حصدها من 8 مباريات قبل إنطلاق منافسات الجولة، بينما يتصدر ليفربول جدول "البريميرليج" برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية.
وحقق ليفربول بداية مثالية في مسابقة الدوري الانجليزي، بعدما حقق الفوز في المباريات الثمانية التي خاضها في المسابقة حتى الآن، ساعياً لمعادلة رقم تشيلسي القياسي الذي فاز في أول 9 لقاءات بموسم 2005 – 2006.
ويتطلع ليفربول لمعادلة رقم مانشستر سيتي القياسي الذي يضم 18 انتصارا متتالياً في الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" عندما يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في ملعب "أولد ترافورد".
وانتهى الشوط الأول من المباراة وذلك في مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.
أسباب غياب محمد صلاح عن لقاء مانشيستر يونايتد
وأعلن المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه ولم يتواجد المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي أو على مقاعد البدلاء، بسبب عدم تعافيه من الإصابة، ويلعب بدلاً منه البلجيكي ديفوك أوريجي.
كما شهدت التشكيلة الأساسية للريدز عودة الحارس البرازيلي أليسون بيكر، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم.
تشكيل فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي - غياب محمد صلاح
وجاءت تشكيلة ليفربول كالآتي: "أليسون، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، ماني، أوريجي، وفيرمينو".
كما دفع النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد بالحارس الإسباني دافيد دي خيا أساسيًا، بعدما حامت شكوك حول مشاركته بسبب الإصابة، وعاد الإنجليزي أرون وان – بيساكا لشغل مركز الظهير الأيمن في تشكيلة الشياطين الحمر، بعد غيابه الفترة الماضية بداعي الإصابة، وتواجد الفرنسي أنتوني مارسيال على مقاعد البدلاء، ويقود خط الهجوم الإنجليزي ماركوس راشفورد.
التشكيل المتوقع لنادي مانشيستر يونايتد خلال مواجهته نظيره ليفربول
يذكر أن تشكيلة مان يونايتد جاءت كالآتي "دي خيا، وان-بيساكا، ماجواير، لينديلوف، يونج، توانزيبي، ماكتوميناي، فريد، بيريرا، جيمس، وراشفورد."
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