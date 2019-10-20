بث مباشر.. الشوط الثاني مانشيستر يونايتد وليفربول.. "الريدز" في خطر (تعرف على نتيجة المباراة)

بدأ الشوط الثاني للمباراة التي تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وليفربول متقدما بنتيجة 1-0 في المباراة التي تجمعهما الآن بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

شاهد بث مباشر.. هدف مانشستر يونايتد ضد ليفربول

الآن مشاهدة الشوط الثاني مباراة ليفربول ومانشيستر يونايتد - بث مباشر

وجاء الهدف لمانشيستر يونايتد في الدقيقة 36 من هجمة مرتدة للشياطين الحمر مررها الويلزي دانييل جيمس ليسددها ماركوس راشفورد في شباك الريدز، وقد لجأ الحكم إلى خاصية الفار من أجل احتسابه.

كما ألغى الحكم هدفا لصالح ليفربول أحرزه النجم السنغالي ساديو ماني بعدما اصطدمت الكرة بيده.

وخرج النجم المصري محمد صلاح من قائمة ليفربول من مباراة اليوم لعدم اكتمال شفاءه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 12 فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 9 نقاط حصدها من 8 مباريات قبل إنطلاق منافسات الجولة، بينما يتصدر ليفربول جدول "البريميرليج" برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية.

وحقق ليفربول بداية مثالية في مسابقة الدوري الانجليزي، بعدما حقق الفوز في المباريات الثمانية التي خاضها في المسابقة حتى الآن، ساعياً لمعادلة رقم تشيلسي القياسي الذي فاز في أول 9 لقاءات بموسم 2005 – 2006.

ويتطلع ليفربول لمعادلة رقم مانشستر سيتي القياسي الذي يضم 18 انتصارا متتالياً في الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" عندما يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في ملعب "أولد ترافورد".

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وانتهى الشوط الأول من المباراة وذلك في مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.