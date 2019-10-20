مبعوث إيقاد للسلام بجنوب السودان يصل الخرطوم ويلتقي حمدوك

التاريخ: 20-أكتوبر-2019
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أكد رئيس الوزراء، د. عبد الله حمدوك، يوم الأحد، حرص السودان على تعزيز التعاون مع دولة جنوب السودان في كافة المجالات، وأشار إلى العلاقات الأخوية التي تربط البلدين.
واستقبل حمدوك في مكتبه بمجلس الوزراء، بحسب الشروق – مبعوث الإيقاد للسلام بدولة جنوب السودان السفير إسماعيل واني، الذي امتدح مساعي حكومة الفترة الانتقالية في تحقيق السلام بدولة جنوب السودان، موضحاً أن تحقيق السلام بجنوب السودان ينعكس إيجاباً على تعزيز الاستقرار بالسودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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