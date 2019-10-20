سلطات الجمارك تحبط تهريب ذهب داخل علبة دواء وحذاء امرأة

أحبطت إدارة جمارك مطار الخرطوم محاولة تهريب سبيكتي ذهب بحوزة سيدة إحداهما داخل حذائها والسبيكة الأخرى داخل علبة دواء بالإضافة إلى ضبط مبلغ ثلاثمائة وثمانية وأربعين ألف ريال سعودي مخبأة في جدار شنطة.

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وأوضح العميد شرطة طارق عبد الحميد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أن قوات جمارك المطار تقف بالمرصاد لكل المحاولات التهريبية البائسة مبينا أن أجهزة الأشعة السينية أطلقت صافرة إنذار عند مرور إحدى السيدات ليتم تفتيش السيدة من قبل العنصر النسائي الجمركي تفتيشا شخصيا دقيقا ووجدت بحوزتها سبيكة ذهب مخبأة داخل أرضية الحذاء والسبيكة الثانية مخبأة داخل علبة دواء ليتم تحرير وإعلان حجز بالمعروضات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف مدير إدارة جمارك المطار في ذات السياق أن وردية الصديق مغادرة تمكنت من ضبط مبلغ ثلاثمائة وثمانية وأربعين ألف وخمسمائة ريال سعودي.

وكشف العقيد شرطة حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد مدير فرع الصالات والتارمك بإدارة جمارك المطار بحسب (اليوم التالي) عن ضرورة إفصاح الركاب المغادرين خارج البلاد عما يحملونه من عملات أو ذهب مع الالتزام بالمبالغ النقدية المسموح بها حاليا وهي (3000) ثلاثة آلاف دولار أو ما يعادلها، وبالنسبة للذهب المسموح به للنساء (150) جرام ذهب مشغول للزينة، موضحا أن عدم الإفصاح أو الإفصاح الخطأ عن العملات والذهب يعرض المسافر إلى المساءلة القانونية. وكشف البدوي أن الإفصاح عن العملات الأجنبية والذهب اختياري للركاب القادمين إلى البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)