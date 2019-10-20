بالفيديو : في مشهد مهين .. الاعتداء على مدير السدود الجديد من قبل منسوبي النظام السابق

شهدت وحدة السدود اليوم حدثا وصفه البعض بالمشين من قبل بعض الموظفين العاملين بالوحدة وحيث انتشر فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء الموظفين على المدير الجديد بالضرب والشتم , وجد الفيديو رد فعل غاضب جدا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وبحسب متبعات محرر (أخبار الخليج 365) ظهر فيديو يقوم فيه الموظفين العاملين بوحدة السدود وهم يسيرون خلف المدير الجديد المعيين من قبل رئيس الوزراء “حمدوك” ويقومون بالاعتداء على المدير بالضرب والشتم والهتافات المعادية له .

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ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحدث بانه مشين وغير حضاري وان المظفين الذين اعتدوا على المدير بانهم اتباع للنظام السابق ويريدون فقط تعطيل العمل بالبلاد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)