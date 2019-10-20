في أول حديث له ماذا قال وزير النقل الجديد ؟

اكد المهندس هاشم طاهر شيخ طه وزير البنية التحتية والنقل على اهميه قطاع النقل بوصفه العمود الفقري للاقتصاد الوطني والذي يعني نجاحه نجاح للدوله ككل وان كل وحده فيه تمثل وزاره بحد ذاتها، ونسبه لعظم المسئولية لابد من التعاون والتعاضد حتى نخرج بالبلاد الى بر الامان .

جاء ذلك عقب توليه مهام منصبه حيث عقد اجتماعا ضم وكيل الوزارة والساده مديري وحدات وزارته الاحدى عشر بغرض التعرف على الوحدات وسير العمل بها للوقوف على العقبات التي تواجه القطاع.

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حيث استمع سيادته بحسب سونا – لشرح مفصل من مالك بشير وكيل الوزاره عن مهام واختصاصات الوزاره ووحداتها والمشاكل التي تواجه انفاذ خططها .

كما تحدث السادة مديري الوحدات عن وحداتهم وانشائها ومهامها واختصاصاتها والمشروعات المنفذه والتي قيد التنفيذ والمشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع، وجاء التمويل احد اهم الاسباب وكذلك، احجام القطاع الخاص عن الدخول في شراكات استراتيجية في بعض مشروعات النقل وعدم اجازة بعض القوانين الخاصه بالنقل البري والملاحه النهرية والناقل الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)