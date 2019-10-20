تفاصيل لقاء زعيم الاسود الحرة بالوساطة في جوبا

التقى القيادي في جبهة الشرق والوزير السابق مبروك مبارك سليم، بالوسيط الجنوب سوداني توت قلواك والوفد الحكومي المفاوض بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في جوبا على هامش المفاوضات الجارية هناك.

ودعا مبروك في تصريح صحفي، يوم الأحد، لقيام مؤتمر تداولي يكون مقدمة للتفاوض حول مسار الشرق، مشيراً إلى أنه أبلغ ذلك لوساطة جنوب السودان والوفد الحكومي المفاوض.

وقدم مبروك شكره لحكومة الجنوب بقيادة فخامة الرئيس سلفاكير ميارديت والوسيط المستشار توت قلواك ولجنة التفاوض التي التقى بها في العاصمة جوبا.

وقال إنه التقى أيضاً رئيس الوفد الحكومي برئاسة محمد حمدان دقلو، الذي أكد أن هم السلام في الشرق هو هم كل مواطن من الشرق.

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وأوضح مبروك بحسب (الشروق) أن اتفاقية الشرق نصت على قيام مؤتمر تداولي في الشرق، رأى مبروك أن يكون مقدمة للتفاوض.

وأضاف “اتفقنا على أن يكون الرأي رأي كل أهل الشرق ويطرح في هذا المؤتمر الاتفاقية والتوصيات للتفاوض في منبر الشرق”.

وشدد مبروك على أهمية إشراك كل دول الجوار مثل إريتريا ومصر والسعودية والإمارات والكويت، لأن لها فضلاً في تنمية الشرق، إلى جانب كل من يمكن أن يساعد على تنمية الشرق.

وأشار مبروك إلى أن الوثيقة الدستورية أضافت مراجعة الاتفاقيات السابقة التي وقعها النظام السابق.

وأضاف مبروك “وبما أن اتفاقية الشرق واحدة من هذه الاتفاقيات فنحن نرى أن أي فرد في الشرق من حقه الإدلاء برأيه في ما يريد للشرق”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)