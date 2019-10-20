انخفاض كبير في أسعار المواشي

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كشف المدير العام لمشروع سعيد للإنتاج الزراعي والحيواني معاوية سعيد عن انخفاض كبير في أسعار الخراف واللحوم بالسوق، حيث انخفض سعر الخروف إلى (6500) جنيهاً بدلاً عن (12) الف جنيه، وأرجع الأمر إلى إيقاف صادر الماشية للسعودية والإمارات ومصر.

وأشار في حديثه بحسب (آخرلحظة) إلى أن إيقاف صادر الماشية انعكس ايجاباً على اللحوم، وأدى إلي انخفاض أسعارها بصورة غير مسبوقة، وأضاف لكنه انعكس سلباً على الخزينة العامة للدولة، ما سيؤدي إلى فقدان البلاد عملات ضخمة من النقد الأجنبي، في وقت توقع ارتفاعاً كبيراً في سعر الدولار بالسوق الموزاي، موضحاً بسبب النقص في العملات الحرة الذي سيحدثه إيقاف صادر الماشية، وشدد على ضرورة تصدير المنتجات الزراعية لاسيما الخضروات والفاكهة من خلال زيادة المساحات المزروعة والتركيز على زراعة الجروف لتغطية فجوة ايقاف صادر الماشية، بجانب إحداث وفرة لخفض أسعار الخضروات داخلياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)