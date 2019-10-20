نجاة بائعة شاي من محاولة اغتيال

التاريخ: 20-أكتوبر-2019
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نجت بائعة شاي من محاولة اغتيال رمياً برصاص نظامي بمنطقة الكسارة بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، وذلك عندما اقتحم النظامي مكان عمل بائعة الشاي وهو يحمل سلاحه الكلاشنكوف وأطلق عليها النظامي وابلاً من الرصاص مما أدى إلى هروب عدد من الشباب والزبائن الذين كانوا داخل راكوبتها تاركينها تواجه مصيرها المحتوم.
وتمكنت قوة من الدعم السريع من القبض على المتهم والسيطرة على النظامي وضبط سلاحه، إلا أن المتهم تمكن من القفز من عربة الدعم السريع إلى جهة غير معلومة، تاركاً سلاحه، وتم تدوين بلاغ ضده بالشروع في القتل وما زالت الشرطة تلاحقه للقبض عليه وتقديمه للعدالة.
وقال مصدر بحسب (آخر لحظة) إن المتهم كان على علاقة عاطفية ببائعة الشاي وينوي الاقتران بها وحصلت منه على مبالغ مالية طائلة، ولكنها تنكرت للعلاقة بينهما، فقرر النظامي الانتقام منها فتهجم عليها في مقر عملها شارعاً في قتلها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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