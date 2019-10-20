اتحاد عمال السودان يحذر من التوقيع أو المصادقة على اتفاقية (سيداو)

جدد اتحاد عام نقابات عمال السودان، تحذيره من التوقيع أو المصادقة على اتفاقية سيداو، وقطع رئيس الاتحاد المهندس يوسف علي عبدالكريم، بعدم تناسب اتفاقية سيداو مع قيم وموروثات مجتمعنا السوداني كما أنها لا تنطلق من موجهات الدين الحنيف.

وقال إن الدعوات في الفترة القصيرة الأخيرة التي تدعو للتوقيع على الاتفاقية هي ممارسات لمشروع خطر جداً على النسيج الاجتماعي .

وعول الاتحاد على المرأة في تحقيق التوازن المجتمعي معتبرها مرتكزاً أساسياً، وقال خلال مخاطبته اليوم (الأحد) فاتحة أعمال ملتقى المرأة النقابية السابع إن للمرأة دور كبير وعظيم في الحياة وأن المجتمع في أمس الحاجة لهذا الدور مطالبها بالتحلي بالقيم الدينية والاستشهاد بها في ضبط المجتمع .

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وأكد أهمية الملتقى وانعقاده في فترة وصفها بالمهمة جداً، موجهاً النقابيات بوضع خارطة طريق لإدارة العمل النقابي ورؤية شاملة لقيادة المجتمع .

وأكدت أمينة أمانة المرأة وشؤون الطفل المهندسة إيمان سيد أحمد، ضرورة تسلح المرأة بالعلم والمعرفة حتى تتمكن من مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

وبحسب الصيحة الآن أشارت إلى السعي الدؤوب والخط السياسي للتوقيع على اتفاقية سيداو مشددة، على ضرورة أخد الحيطة والحذر من بنود هذه الاتفاقية التي تتعارض مع القيم الدينية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)