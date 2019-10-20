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شهدت جامعة الزعيم الأزهري بالعاصمة السودانية الخرطوم يوم الأحد، أحداث عنف دامية بين طلاب ينتمون إلى الحركة الإسلامية و آخرين إلى قوى إعلان الحرية والتغيير الحاكمة، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”
وخلفت الأشتباكات التي أستخدمت فيها الأسلحة البيضاء من ( عصا وحجارة وآلات حادة وسيخ ) إلى وقوع عدد من الإصابات والجرحى بين الطرفين.
وعزا محللون العنف إلى الحالة السياسية المحتقنة التي تشهدها الساحة السياسية السودانية مابين الحكومة والمعارضة، وبث خطاب الكراهية والإقصاء، والاقالات التي تشهدها الخدمة المدنية لمئات الموظفين في إطار تصفية ما كان يُعرف بالتمكين خلال العهد البائد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: أحداث عنف دامية بجامعة الزعيم الأزهري بالخرطوم تخلف جرحى وإصابات في أوساط الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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