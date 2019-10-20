يشارك السودان في أعمال القمة "الروسية - الأفريقية"، التي ستعقد يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، وتستضيفها مدينة سوتشي الروسية. من جهتها، قالت وكالة السودان للأنباء "سونا"، إن السودان سيشارك في القمة بوفد رفيع المستوى، بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من السودان يشارك في القمة الروسية الأفريقية بـ"سوتشي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.