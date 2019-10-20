"عودة أليسون وغياب صلاح".. مفاجآت في تشكيل مباراة ليفربول ومانشيستر يونايتد (مشاهدة المباراة بث مباشر الآن)

بدات منذ قليل، مباراة ليفربول ومانشيستر يونايتد، في مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.

أسباب غياب محمد صلاح عن لقاء مانشيستر يونايتد

وأعلن المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه ولم يتواجد المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي أو على مقاعد البدلاء، بسبب عدم تعافيه من الإصابة، ويلعب بدلاً منه البلجيكي ديفوك أوريجي.

كما شهدت التشكيلة الأساسية للريدز عودة الحارس البرازيلي أليسون بيكر، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم.

تشكيل فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي - غياب محمد صلاح

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وجاءت تشكيلة ليفربول كالآتي: "أليسون، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، ماني، أوريجي، وفيرمينو".

كما دفع النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد بالحارس الإسباني دافيد دي خيا أساسيًا، بعدما حامت شكوك حول مشاركته بسبب الإصابة، وعاد الإنجليزي أرون وان – بيساكا لشغل مركز الظهير الأيمن في تشكيلة الشياطين الحمر، بعد غيابه الفترة الماضية بداعي الإصابة، وتواجد الفرنسي أنتوني مارسيال على مقاعد البدلاء، ويقود خط الهجوم الإنجليزي ماركوس راشفورد.

التشكيل المتوقع لنادي مانشيستر يونايتد خلال مواجهته نظيره ليفربول

يذكر أن تشكيلة مان يونايتد جاءت كالآتي "دي خيا، وان-بيساكا، ماجواير، لينديلوف، يونج، توانزيبي، ماكتوميناي، فريد، بيريرا، جيمس، وراشفورد."