محمد جلال: مجلس المريخ أهدر وقته وارتكب مخالفات واضحة

التاريخ: 20-أكتوبر-2019
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قال البروف محمد جلال نائب رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء إن مجلس المريخ أهدر وقته
بلا طائل في جمعية لن يكون معترفاً بها مبيناً أن المجلس ارتكب مخالفات واضحة للمادة ١٣ ونبه إلى أن اللجنة القانونية
سترفع توصياتها لمجلس الاتحاد مشيراً إلى أن تعليق الجمعية لشهر كان للترتيب والمراقبة والجدولة من قبل إتحاد الكرة.
وبحسب صحيفة اليوم التالي أفادت مصادر موثوقة أن اللجنة القانونية بصدد إصدار قرار بتحويل مجلس المريخ للجنة الانضباط لمخالفته قراراً صادراً من اللجنة بتعليق الجمعية.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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