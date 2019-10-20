علي البلولة: كل تجاوزات مجلس المريخ في الجمعية العمومية موثقة بالمستندات

قال الدكتور علي البلولة، رئيس اللجنة القانونية بنادي المريخ إن اللجنة سجلت مخالفات بواسطة مندوبها المشرف على عملية الدخول للجمعية العمومية لنادي المريخ لإجازة النظام الأساسي التي عقدت مساء أمس الأول مشيراً إلى أن

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المخالفات التي ارتكبها المجلس تمثلت في دخول الكثير من الأشخاص تختلف أسماؤهم في الكشف على الأسماء في وثائق إثبات الهوية القانونية معتبراً أن اكتمال النصاب بتلك الطريقة مخالفاً لصحة قيام الجمعية. مختتماً حدثيه بأن اللجنة

القانونية أعدت طعناً بكل التجاوزات التي تمت كما قدم عدد آخر من أعضاء الجمعية طعوناً مشابهة وبحسب صحيفة اليوم التالي تم تسليمها جميعها للجنة القانونية بالاتحاد العام لكرة القدم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)