(السلطان) يعود للحفلات الجماهيرية

أعلن الفنان طه سليمان عودته للغناء في الحفلات الجماهيرية بعد توقف قرابة العام، وذلك عبر حفل ساهر مساء الخميس القادم بالخرطوم.
طه سليمان الملقب من جمهوره بـ “السلطان” بحسب آخر لحظة، دخل في بروفات متواصلة طوال الأسابيع الماضية استعداداً لهذا الحفل، شملت أغنيات جديدة و إعادة التوزيع الموسيقي لعدد من الأغنيات القديمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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