استقالة علي مهدي من مجلس المهن الموسيقية و المسرحية

دفع الفنان علي مهدي باستقالة مكتوبة لوزير رئاسة مجلس الوزراء السفير عمر مانيس من رئاسة مجلس المهن الموسيقية والمسرحية، الذي يتولى رئاسته لدورتين، وأكد مقربون من الفنان مهدي أنه تقدم باستقالته من أجل التفرغ لمهامه المحلية والإقليمية والعالمية.

والفنان علي مهدي فضلاً عن رئاسته للمسرح الوطني (مسرح البقعة) الذي أسسه عام 1980، يشغل منصب الأمين العام للهيئة الدولية للمسرح ITI وسفير اليونسكو للسلام، ومستشار هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومنسق مهرجانها الدولي.

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وأكد مهدي في تصريحات بحسب صحيفة المجهر، استعداده لتقديم العون والمشورة للمجلس، ولكل مواعين الثقافة في البلاد، والعاملين في هذا المجال من الرسميين والشعبيين. ومن المتوقع أن يشرف علي مهدي على مهرجان البقعة الدولي الواحد وعشرين الذي قطعت الاستعدادات له شوطاً بعيداً، ويتوقع أن تشهد فعاليات هذا العام مشاركات إقليمية ودولية أكبر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)