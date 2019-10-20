تستعد ملكة الرق المطربة ميادة قمر الدين لإطلالة جديدة على جمهورها من خلال حفل غنائي ساهر ضمن حفلات ليالي البروف الغنائية مساء الجمعة القادم. ستقدم ميادة في الحفل مجموعة من أغنياتها الجديدة، وبحسب آخر لحظة، ميادة تعد من أبرز مطربات حفلات ليالي البروف إضافة إلى المطربتين سميرة دنيا وانصاف مدني. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملكة الرق تعود بحفل غنائي جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.