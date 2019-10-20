الجبهة الثورية تنفي ضم وفدها محسوبين على النظام السابق

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أكدت الجبهة الشعبية المتحدة المنضوية تحت تحالف “الجبهة الثورية” التي تتفاوض مع الحكومة الانتقالية بجوبا عاصمة دولة الجنوب، أن لا علاقة لها بتواجد أشخاص أو أحزاب من شرق السودان كانت مشاركة للنظام البائد حتى لحظة سقوطه.

وقال بيان صادر عن الجبهة إن وفدها التفاوضي بجوبا لا يضم أي شخص له علاقة بالنظام السابق، لافته إلى أن ما تم من لقاءات بينها وبين رئيس الأسود الحرة مبروك مبارك سليم في العاصمة المصرية لا يتعدى اللقاءات الشرفية الداخلية فقط، وأكدت الجبهة بحسب آخر لحظة، تمسكها بالشفافية في التعامل مع القضايا المحلية والدولية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)