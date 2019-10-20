اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تعرض شاب لخيانة الأمانة في دراجة نارية بقيمة (110) آلاف جنيه

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 20-أكتوبر-2019

65 مشاهدة

تعرض شاب لخيانة الأمانة في دراجة نارية بقيمة (110) آلاف جنيه

استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف إلى أقوال المتحري في ملف قضية شاب يواجه تهمة بمخالفة نص المادة (177) من القانون الجنائي خيانة الأمانة.

 

Advertisements

وقال المتحري لدى مثوله بالمحكمة أنه بتاريخ البلاغ أبلغ الشاكي قسم الشرطة بأنه كان يقود دراجته النارية (موتر) بالشارع العام بإحدى المناطق بالحاج يوسف، بيد أنه أثناء ذلك تعرض لحادث سير وأصيب ببعض الجراح، وذلك بالقرب من إحدى الورش، مضيفاً أنه طلب المتهم الذي كان يجلس في تلك اللحظة أمام الورشة أن يترك الدراجة لديه أمانة وسيعود لاحقاً لأخذها. وأضاف أن قيمة الدراجة (110) آلاف جنيه.

 

 

وأشار المتحري بحسب صحيفة المجهر، إلى أنه من خلال تحرياته سلم الشاكي الدراجة للمتهم، لافتاً إلى أنه عند استجوابه لصاحب الورشة، ذكر أن المتهم لم يحضر الدراجة للورشة، وفي الوقت ذاته تلا المتحري أقوال المتهم المدونة في يوميته مقراً بأخذه الدراجة. وأشار المتحري إلى أنه بناء على ذلك أمرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة تحت طائلة المادة (178) من القانون الجنائي خيانة الأمانة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرض شاب لخيانة الأمانة في دراجة نارية بقيمة (110) آلاف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا