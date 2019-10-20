تعرض شاب لخيانة الأمانة في دراجة نارية بقيمة (110) آلاف جنيه

استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف إلى أقوال المتحري في ملف قضية شاب يواجه تهمة بمخالفة نص المادة (177) من القانون الجنائي خيانة الأمانة.

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وقال المتحري لدى مثوله بالمحكمة أنه بتاريخ البلاغ أبلغ الشاكي قسم الشرطة بأنه كان يقود دراجته النارية (موتر) بالشارع العام بإحدى المناطق بالحاج يوسف، بيد أنه أثناء ذلك تعرض لحادث سير وأصيب ببعض الجراح، وذلك بالقرب من إحدى الورش، مضيفاً أنه طلب المتهم الذي كان يجلس في تلك اللحظة أمام الورشة أن يترك الدراجة لديه أمانة وسيعود لاحقاً لأخذها. وأضاف أن قيمة الدراجة (110) آلاف جنيه.

وأشار المتحري بحسب صحيفة المجهر، إلى أنه من خلال تحرياته سلم الشاكي الدراجة للمتهم، لافتاً إلى أنه عند استجوابه لصاحب الورشة، ذكر أن المتهم لم يحضر الدراجة للورشة، وفي الوقت ذاته تلا المتحري أقوال المتهم المدونة في يوميته مقراً بأخذه الدراجة. وأشار المتحري إلى أنه بناء على ذلك أمرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة تحت طائلة المادة (178) من القانون الجنائي خيانة الأمانة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)