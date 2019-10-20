موظفون بالبرلمان يطالبون بإقالة مسؤول بالمالية

التاريخ: 20-أكتوبر-2019 فى : أخبار 71 مشاهدة طالب موظفون في البرلمان وزير المالية بإقرار علاوة دورة الانعقاد للعاملين في المجلس الوطني البالغة “2.843.862” جنيه، وشددوا على استحقاقهم العلاوة، فضلاً عن كونها تصرف نهاية كل دورة برلمانية ومنصوص عليها في قانون موازنة تعويضات العاملين. Advertisements وطالبوا بفصل مدير إدارة الفصل الأول بوزارة المالية كونه افتى بعدم جواز العلاوة دون الرجوع للقوانين، وقال ممثل العاملين بحسب آخر لحظة، أن لائحة أعمال المجلس الوطني أقرت العلاوة المحددة براتب “3” أشهر ونصف بعد نهاية كل دورة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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