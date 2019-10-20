نيابة الفساد ترفض الإفراج عن أحد الضباط المعتقلين في المحاولة الانقلابية

التاريخ: 20-أكتوبر-2019
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رفضت نيابة الفساد الإفراج عن أحد الضباط المعتقلين بواسطة السلطات والأجهزة الأمنية بتهمة الضلوع في محاولة انقلابية في 11 يوليو الماضي. وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من كشف تفاصيل هذا المخطط والمشاركين فيه وعلى رأسهم الفريق هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة.
وشملت حملة الاعتقالات ضباط من القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة، بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.
وبحسب صحيفة المجهر فإن النيابة لم تبدأ التوجه بالتحقيق مع المعتقلين، كما تقدم ذوي المعتقل اللواء الطيب المصباح بطلب لعرضه على الطبيب المختص للاطمئنان على صحته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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