شاهد بالفيديو.. في تقليعة جديدة مطربة سودانية تغني على ظهر عربة “بوكس” وأموال النقطة الممنوحة لها تملأ السيارة

تداول ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو تظهر من خلاله مطربة وهي تغني أعلى سيارة “بوكس” في إحدى المناسبات الخاصة.

وبحسب موقع النيلين فقد استخدم أهل المناسبة السيارة “البوكس” كمسرح لتغني عليه الفنانة التي ظهرت من خلال المقطع القصير وهي تغني أغنية الراحل المقيم عثمان حسين”يا ربيع الدنيا”.

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أهل المناسبة تفاعلوا مع أغنيات المطربة بشكل كبير ما دفعهم لمنحها كمية طائلة من الأموال “النقطة” وهي عادة سودانية معروفة حيث يقوم الحاضرون للحفل برمي الأموال على المطربة كنوع من الإعجاب والتفاعل مع أغنياتها.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي كتبوا تعليقات ساخرة على المقطع حيث كتب أحدهم (الظاهر أهل العرس ديل جلابة كبار من المال الكتير دا). ورد عليه معلق آخر (فعلاً مرطبين لأنو القروش الدفعوها للفنانة شكلها ملأت البوكس).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)