تفاصيل قضية سمسار احتال على سيدة مبلغ (320) ألف جنيه

استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف إلى شاهد الاتهام الثاني في قضية سمسار احتال على سيدة مبلغ (320) ألف جنيه مقابل عربة، بإحدى مناطق الحاج يوسف.

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وقال الشاهد للمحكمة إنه تاجر وأن الشاكية زوجته، والمتهم ابن منطقته وأن زوجته سلمت المتهم أولاً مبلغ 205 آلاف جنيه مقابل إحضار عربة، وأنه وآخرين كانوا متواجدين لحظة تسليمها المبلغ للمتهم، وأن المتهم أبلغ الشاكية أن العربة ليست لها أوراق وسيحضرها.

مضيفاً بحسب صحيفة المجهر، أن المتهم طلب من زوجته مبلغ آخر (115) ألف جنيه لإحضار أوراق للعربة، وأن المبلغ المالي كان داخل جوال، وأخذه المتهم، وتم أخذ العربة إلى منزل الشاكية ولعدم إحضار المتهم للأوراق أرجعت العربة للمنظمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)