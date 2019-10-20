التاريخ: 20-أكتوبر-2019
167 مشاهدة
استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف إلى شاهد الاتهام الثاني في قضية سمسار احتال على سيدة مبلغ (320) ألف جنيه مقابل عربة، بإحدى مناطق الحاج يوسف.
وقال الشاهد للمحكمة إنه تاجر وأن الشاكية زوجته، والمتهم ابن منطقته وأن زوجته سلمت المتهم أولاً مبلغ 205 آلاف جنيه مقابل إحضار عربة، وأنه وآخرين كانوا متواجدين لحظة تسليمها المبلغ للمتهم، وأن المتهم أبلغ الشاكية أن العربة ليست لها أوراق وسيحضرها.
مضيفاً بحسب صحيفة المجهر، أن المتهم طلب من زوجته مبلغ آخر (115) ألف جنيه لإحضار أوراق للعربة، وأن المبلغ المالي كان داخل جوال، وأخذه المتهم، وتم أخذ العربة إلى منزل الشاكية ولعدم إحضار المتهم للأوراق أرجعت العربة للمنظمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل قضية سمسار احتال على سيدة مبلغ (320) ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.