أم الشهيد هزاع.. ملهمة العالم

وجد خبر لاختيار والدة الشهيد هزاع أحلام خضر ضمن قائمة أكثر “100” امرأة ملهمة ومؤثرة لعام 2019 بالعالم، قبولاً كبيراً على وسائل الميديا. Advertisements وبحسب الرأي العام اعتبر البعض أنها تستحق ذلك لصبرها الكبير الذي عكسته أثناء الثورة, ووالدة هزاع التي تعرف نفسها بـ “أم كل الشهداء” كانت من ضمن أيقونات الثورة السودانية رغم حزنها الكبير على ابنها إلا أنها كانت تشارك بكل المظاهرات مطالبة بالعدالة وكسبت حب الكثيرين من الشباب السوداني. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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