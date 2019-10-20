التجار الشماليون بجنوب السودان يطالبون الحكومة بتعويضهم

طالب التجار الشماليون بجنوب السودان بضرورة الإسراع في رفع الظلم عنهم وتعويضهم من الخسائر التي لحقت بهم جراء انفصال الجنوب أسوة بالجنوبيين.

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وقال الفاتح موسى أحمد البشير في تصريح صحفي أمس إن أضراراً كبيرة تحملها التجار وأسرهم من تشريد وعدم تكملة الدراسة، وانعكست هذه المشاكل بشكل عام على وضعهم الاقتصادي.

وأضاف بحسب صحيفة المجهر: (يمر حالياً التجار الشماليون بأسوأ الظروف). وقال: (لم تجد مساعي رئيس اتحاد التجار الشماليين أي استجابة من الجهات المختصة، مما يتطلب تحريك هذا الملف من قبل القائمين بأمر تعويضات الجنوب).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)