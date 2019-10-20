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إجراءات احترازية بالمحجر البيطري ببورتسودان لمواشي الصادر

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إجراءات احترازية بالمحجر البيطري ببورتسودان لمواشي الصادر

كشفت إدارة المحجر البيطري بولاية البحر الأحمر عن وضع إجراءات احترازية لمواشي الصادر، في وقت أكدت فيه عدم تسجيل المحجر أي إصابات للأمراض التي تصيب الحيوان.

 

وأوضح د. جعفر علي حسين مدير المحجر البيطري بالولاية في تصريح بحسب صحيفة المجهر، أن المحجر سيقوم بدراسة تقرير الجانب السعودي حول أسباب إيقاف صادر الماشية، ومن ثم العمل على اتباع الإجراءات والكشف على الماشية التي تم إرجاعها والتأكد من سلامتها.

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وأشار حسين لتواصل إدارة المحاجر بالولاية مع وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية بغرض وضع الترتيبات والإجراءات لضمان سلامة الصادرات السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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