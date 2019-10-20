كشفت إدارة المحجر البيطري بولاية البحر الأحمر عن وضع إجراءات احترازية لمواشي الصادر، في وقت أكدت فيه عدم تسجيل المحجر أي إصابات للأمراض التي تصيب الحيوان.
وأوضح د. جعفر علي حسين مدير المحجر البيطري بالولاية في تصريح بحسب صحيفة المجهر، أن المحجر سيقوم بدراسة تقرير الجانب السعودي حول أسباب إيقاف صادر الماشية، ومن ثم العمل على اتباع الإجراءات والكشف على الماشية التي تم إرجاعها والتأكد من سلامتها.
وأشار حسين لتواصل إدارة المحاجر بالولاية مع وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية بغرض وضع الترتيبات والإجراءات لضمان سلامة الصادرات السودانية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات احترازية بالمحجر البيطري ببورتسودان لمواشي الصادر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.