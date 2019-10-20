رئيس جمهورية أعلى النفق ونانسي عجاج

حظيت صورة تجمع بين الفنانة نانسي عجاج وأحد مشهوري القيادة العامة والذي لقبه البعض بـ “رئيس جمهورية أعلى النفق” باستحسان كبير وحصدت الصورة التي قام فيها عماد الدين بابكر الملقب برئيس جمهورية أعلى النفق وهو يقوم بتكريم الفنانة نانسي عجاج واختيارها سفيرة للسلام لشهر أكتوبر في حفلها الكبير الأسبوع الماضي آلاف المشاهدات .

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وقالت الرأي العام إن الصورة التي قال البعض إنها تجمع بين عملاقين وأشاد بها الكثيرون مؤكدين أن نانسي من الفنانات الثوريات اللاتي تغنين للثورة وعرفن بالنضال.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)